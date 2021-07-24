Во время открытия Олимпийских игр в Токио флаг Израиля несли уроженцы России и Украины. Об этом 23 июля на своей странице в Facebook сообщил израильский журналист Макс Лурье

«Еще не умершая Украина»: Зеленский дал «правильное» напутствие олимпийцам © Открытые источники Яков Тумаркин и легкоатлетка Анна Князева-Миненко, уроженка украинского Переяслава-Хмельницкого.

«Всего в делегации более 90 спортсменов, они будут бороться за медали в 17 видах спорта. Удачи! Бе-ацлаха!», — написал журналист.

В пятницу, 23 июля, в Токио состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Токио. В этом году соревнования, перенесенные с 2020 года из-за пандемии, пройдут при пустых трибунах из-за повышенной угрозы заражения COVID-19.