Соответствующие выводы были сделаны на основании мониторинга эфиров 28 телерадиоорганизаций.
Шесть телеканалов были уличены в показе фильмов и сериалов на русском языке. В частности, на канале «Интер» на негосударственном языке транслировали сериалы «Следствие вели» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», а на канале «Мега» — сериалы «Мистическая Украина» и «Секретные территории».
Кремень заявил, что уже направил в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания письмо с просьбой применить к упомянутым телеканалам «определенные законодательством санкции».
В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.