После невыносимой воскресной жары в понедельник, 19 июля, на Киев обрушились гроза и ливень, в результате чего затопило автодороги и парализовало движение. Соответствующие фото и видео жители украинской столицы выкладывают в соцсетях

Накануне температура воздуха достигала +35. В понедельник в Киеве резко похолодало. Температура опустилась до +22. В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что в городе до конца суток ожидаются грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Telegram-канал PavlovskyNEWS сообщает, что затопило станцию метро «Берестейская».

«Похоже, сотрудники метрополитена в растерянности и не понимают, что им делать с нахлынувшей водой. Проезд для автомобилей сейчас ограничен на многих улицах Киева», — говорится в сообщении.

По данным KievMap, из-за непогоды временно остановили работу станции метро «Берестейская» и «Академгородок». Также затоплены улицы Старовокзальная, Стеценко и проспект Победы в районе метро «Шулявская» и «Берестейская». Также подтопило Индустриальный путепровод.

Украинские «Вести» сообщили, что в Киеве вводится оперативная ситуация, общественный транспорт не будет придерживаться расписания движения.