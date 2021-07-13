В конце июня радикально настроенные украинские националисты предъявили Alyona Alyona претензии из-за совместной записи с российской группой «Каста».
Их возмутило то, что «Каста» летом 2015 года выступала в Крыму и сотрудничала с рэперами нон грата, например с Рем Диггой.
Украинской рэп-исполнительнице пришлось объясниться в соцсети. Она заявила, что сотрудничала с группой из России потому, что ее участники выступили против «аннексии Крыма и путинского режима».
«Я делаю выводы и теперь понимаю, что мой с ними фит — единственный и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным», — написала она.
Ранее украинские националисты устроили разгром в киевском магазине российского рэпера Гуфа и призвали закрыть его.