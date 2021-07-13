Украинская певица Alyona Alyona из-за нападок националистов в соцсетях 12 июля заявила в Instagram, что больше не станет сотрудничать с артистами из России

В конце июня радикально настроенные украинские националисты предъявили Alyona Alyona претензии из-за совместной записи с российской группой «Каста».

Растоптали сталинские высотки: неонацисты совершили налет на киевский магазин Гуфа © РИА Новости, Антон Волков / Перейти в фотобанк Рем Диггой.

Украинской рэп-исполнительнице пришлось объясниться в соцсети. Она заявила, что сотрудничала с группой из России потому, что ее участники выступили против «аннексии Крыма и путинского режима».

«Я делаю выводы и теперь понимаю, что мой с ними фит — единственный и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным», — написала она.

Ранее украинские националисты устроили разгром в киевском магазине российского рэпера Гуфа и призвали закрыть его.