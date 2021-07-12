Если Украина станет военной угрозой для России, реакция Москвы будет жесткой, сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Украина уже сейчас «ходит на грани фола со своими криками "вернем Крым" и "отвоюем Донбасс"», а также планами вступить в НАТО, отметил он.

«Рано или поздно наше терпение по Украине закончится… Совет безопасности РФ дал понять, что ответ может быть и силовым», — сказал Леонков.

Украина подставляет НАТО под смертоносное оружие России © пресс-служба президента Украины

В этой связи Леонков упомянул о том, что в Донбассе много человек имеют российские паспорта.

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