Украина уже сейчас «ходит на грани фола со своими криками "вернем Крым" и "отвоюем Донбасс"», а также планами вступить в НАТО, отметил он.
«Рано или поздно наше терпение по Украине закончится… Совет безопасности РФ дал понять, что ответ может быть и силовым», — сказал Леонков.
Он также напомнил, что в новой национальной стратегии РФ по безопасности четко написано о защите соотечественников за рубежом.
В этой связи Леонков упомянул о том, что в Донбассе много человек имеют российские паспорта.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.