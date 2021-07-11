Экспортные продажи украинской пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, с июля 2020 по июнь 2021) сократился на 19% по сравнению с 2019/2020 МГ - до 16,7 млн тонн, кукурузы - на 24%, до 23,1 млн тонн, говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)

Аграрии на грани дефолта. Засуха превращает Украину в ненадёжного поставщика зерна © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

При этом из-за возросших мировых цен на продовольствие выручка за пшеницу по сравнению с 2019/2020 МГ упала менее значительно — на 5%, до $3,5 млрд. Экспорт кукурузы в денежном выражении и вовсе вырос — на 2%, до уровня $5,1 млрд.

Больше всего украинскую пшеницу покупали Египет и Индонезия, обеспечившие по 15% экспортной выручки, а также Марокко (7%).

Украинская кукуруза была более всего востребована в Китае (37%), Нидерландах (10%) и Египте (10%).