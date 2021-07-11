По данным Украинской зерновой ассоциации экспорт пшеницы Украиной в 2020/2021МГ был несколько меньшим — 16,5 млн тонн при ее урожае в 25,3 млн тонн, а кукурузы — несколько большим, 23,5 млн тонн при урожае около 30 млн тонн.
При этом из-за возросших мировых цен на продовольствие выручка за пшеницу по сравнению с 2019/2020 МГ упала менее значительно — на 5%, до $3,5 млрд. Экспорт кукурузы в денежном выражении и вовсе вырос — на 2%, до уровня $5,1 млрд.
Больше всего украинскую пшеницу покупали Египет и Индонезия, обеспечившие по 15% экспортной выручки, а также Марокко (7%).
Украинская кукуруза была более всего востребована в Китае (37%), Нидерландах (10%) и Египте (10%).