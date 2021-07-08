Есть ощущение, что происходящее сегодня на Украине нельзя назвать гражданской войной. Если бы это было так, в Донбасс немедленно вошли бы украинские войска, а значит, РФ Донбассу помогает. Об этом рассказал создатель и художественный руководитель театра «Школа современной пьесы», уроженец Одессы, Иосиф Райхельгауз в интервью изданию Украина.ру

Тонкие нити культуры: Райхельгауз ответил на вопросы Украина.ру о черном списке и политике Украины © Саша Хазова Руслан Бортник заявлял, что сегодня конфликт в Донбассе состоит из трех уровней: внутренний украинский конфликт, конфликт между Киевом и Москвой и геополитический конфликт между Россией и Западом, для урегулирования которого необходимо договариваться по всем трем пунктам.

Режиссер отметил, что не знает, хорошо это или плохо, но для него однозначно плохо то, что гибнут люди.

«И я знаю, что на Украине ощущение, что Россия воюет с ней, а те решения, что принимаются в состоянии войны, которые в дружественное или хотя бы нейтральное время не принимались бы, естественно, они совсем другие», — констатировал Райхельгауз.

Понятно, что у Украины нет возможности реагировать на какие-то проявления со стороны России, но реакция на уровне черных списков для артистов и на уровне «можно-нельзя», «хороший-плохой» или «кто что сказал», является абсолютно неверной, заключил собеседник издания.

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