Украина запрещает въезд российским деятелям культуры, но в последнее время включение в этот список стало носить странный характер. Например, Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности государства, а через четыре дня передумали.
«Вот я хочу поехать в Одессу, планирую в июле, ну сейчас коронавирус, хоть у меня и все прививки, но я не понимаю, могу ли я въехать туда, и вопрос авиа- и ж/д-сообщения для меня такой… чудовищный», — подчеркнул он.
Райхельгауз уверен, что культурные связи между двумя странами должны быть в любом случае, поскольку Россия и Украина все равно останутся соседями.
Собеседник издания добавил, что пропагандисты и с российской, и с украинской стороны, которые натравливают свои народы друг на друга, являются для него «абсолютно неталантливыми людьми с мракобесным сознанием».
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