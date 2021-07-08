Помимо дискриминации русского языка и черного списка для артистов, с запрет Украины на авиа и железнодорожное сообщение с Россией является «безобразием и глупостью». Об этом рассказал известный театральный режиссер, уроженец Одессы, Иосиф Райхельгауз в интервью изданию Украина.ру

Тонкие нити культуры: Райхельгауз ответил на вопросы Украина.ру о черном списке и политике Украины © Саша Хазова Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности государства, а через четыре дня передумали.

«Вот я хочу поехать в Одессу, планирую в июле, ну сейчас коронавирус, хоть у меня и все прививки, но я не понимаю, могу ли я въехать туда, и вопрос авиа- и ж/д-сообщения для меня такой… чудовищный», — подчеркнул он.

Райхельгауз уверен, что культурные связи между двумя странами должны быть в любом случае, поскольку Россия и Украина все равно останутся соседями.

Собеседник издания добавил, что пропагандисты и с российской, и с украинской стороны, которые натравливают свои народы друг на друга, являются для него «абсолютно неталантливыми людьми с мракобесным сознанием».

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.