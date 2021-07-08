Всё, что сейчас происходит на Украине, приведет не к чему иному, как к большой антипатии со стороны России и российского народа. Об этом рассказал известный кинорежиссер Карен Шахназаров в интервью изданию Украина.ру

А во главе Зеленский: кинорежиссер Карен Шахназаров высказался об украинской «культурной политике» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности государства, а через четыре дня передумали.

Может быть, этого и добиваются местные власти, но такой результат — очень плохой для Украины, потому что она всегда останется страной, которая будет зависеть от России и в том числе от российских деятелей культуры, отметил он.

«Так что украинскую политику в отношении артистов я назвал бы бессмысленной, но уж как есть», — констатировал Шахназаров.

Самое забавное, что возглавляет эту политику сам в прошлом артист Владимир Зеленский, который постоянно работал в России, а значит, он со многими знаком, и вот именно он проводит эту политику и возглавляет этот «полный идиотизм», заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.