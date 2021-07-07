Образ Аллы Пугачевой в вещах, которые скорее подошли бы подростку, на днях раскритиковали в фан-аккаунте звезды в Instagram

Гордон заявил, что Пугачева рассталась с Киркоровым из-за вопроса принадлежности Крыма © Открытые источники

Часть поклонников певицы одобрили ее наряд, однако многие решили, что Пугачева в этот раз оделась не по возрасту.

«Когда ж ты успокоишься, бабуля в куртке на три размера меньше», «Чем старее, тем больше мозги усыхают», «Косить под девочку смешно и грустно», — высказались подписчики фан-аккаунта в комментариях.

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