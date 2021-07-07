На фото Алла Пугачева в кожаной куртке, которая ей явно мала, короткой юбке с джемпером и кедах. Также певица выбрала очки в круглой оправе и сделала подростковую прическу — пышный высокий хвост.
Часть поклонников певицы одобрили ее наряд, однако многие решили, что Пугачева в этот раз оделась не по возрасту.
«Когда ж ты успокоишься, бабуля в куртке на три размера меньше», «Чем старее, тем больше мозги усыхают», «Косить под девочку смешно и грустно», — высказались подписчики фан-аккаунта в комментариях.
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