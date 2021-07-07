«Меня зовут Алла, мне 10 месяцев. Я люблю мультики и маму с папой. А Вас как зовут? Давайте знакомиться», — написала мать на странице малышки.
«Есть сходство с Пугачевой и с Лизой тоже есть сходство», «Прелесть, маленький ангелочек», — отметили в комментариях.
По данным СМИ, племянник Примадонны Владислав Пугачев благодаря ее финансовой помощи лечился от наркотической зависимости за границей. Кроме того, Алла Пугачева подарила ему квартиру. Поэтому он решил дать ее имя дочери.
Также у Владислава Пугачева есть старший сын Евгений от первой жены. Мальчика воспитывает водитель Пугачевой, поскольку из-за наркозависимости родителей его хотели забрать в интернат. Он общается с семьей примадонны, а с маленькой Аллой Пугачева еще не виделась.