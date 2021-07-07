Жена племянника Аллы Пугачевой Влада Гузель Пугачева на днях опубликовала в Instagram снимки маленькой дочери, которая поражает сходством со звездной родственницей

«Меня зовут Алла, мне 10 месяцев. Я люблю мультики и маму с папой. А Вас как зовут? Давайте знакомиться», — написала мать на странице малышки.

«Есть сходство с Пугачевой и с Лизой тоже есть сходство», «Прелесть, маленький ангелочек», — отметили в комментариях.

Не коронавирус: стало известно, чем на самом деле болен бывший муж Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Владислав Пугачев благодаря ее финансовой помощи лечился от наркотической зависимости за границей. Кроме того, Алла Пугачева подарила ему квартиру. Поэтому он решил дать ее имя дочери.

Также у Владислава Пугачева есть старший сын Евгений от первой жены. Мальчика воспитывает водитель Пугачевой, поскольку из-за наркозависимости родителей его хотели забрать в интернат. Он общается с семьей примадонны, а с маленькой Аллой Пугачева еще не виделась.