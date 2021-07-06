Конкурс состоялся в Одессе в конце июня в рамках фестиваля «Хочу в Одессу». Титул «Миссис Одесса — 2021» завоевала Оксана Макушева, «Миссис туризм Украина — 2021» — Анастасия Шайдулина.
«Миссис Worldwide (Всемирной. — Ред.) — 2021» была признана Лилиана Пиньковская. Ей предстоит представлять Украину на различных международных форумах и фестивалях женской красоты.
«Украинки, что с вами? Американцы не могут найти для конкурса красоты 25 порядочных девчонок без пластики и не эскортниц, в Одессе побеждает на конкурсе красоты жертва пьяного хирурга», — написали авторы паблика.
Ранее под угрозой срыва оказался конкурс «Мисс Украина». Американские партнеры по организации конкурса потребовали, чтобы в нем участвовали девушки с естественной красотой, без имплантов, татуировок, наращенных волос и искусственно раздутых губ.