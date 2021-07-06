Победительницей конкурса «Миссис Всемирная 2021» в Одессе признали Лилиану Пиньковскую, судя по фото, пострадавшую от некачественных услуг пластического хирурга. Об этом сообщил Тelegram-канал «Украинский формат» 6 июля

На конкурсе «Мисс Украина» катастрофа — не могут найти приличных девушек без наколотых губ и татуировок © кадр из видео телеканала "1+1" Оксана Макушева, «Миссис туризм Украина — 2021» — Анастасия Шайдулина.

«Миссис Worldwide (Всемирной. — Ред.) — 2021» была признана Лилиана Пиньковская. Ей предстоит представлять Украину на различных международных форумах и фестивалях женской красоты.

«Украинки, что с вами? Американцы не могут найти для конкурса красоты 25 порядочных девчонок без пластики и не эскортниц, в Одессе побеждает на конкурсе красоты жертва пьяного хирурга», — написали авторы паблика.

Ранее под угрозой срыва оказался конкурс «Мисс Украина». Американские партнеры по организации конкурса потребовали, чтобы в нем участвовали девушки с естественной красотой, без имплантов, татуировок, наращенных волос и искусственно раздутых губ.