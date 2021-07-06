Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 6 июля совершил рабочую поездку в Донбасс. Во время нее он посетил поселок Нью-Йорк, который находится в 42 км от города Бахмут на контролируемой Киевом территории Донецкой области. Подробностями поездки бывший глава государства поделился на своей странице в Facebook

Нью-Йорк на Донбассе. Причуды украинской декоммунизации © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Порошенко сообщил, что вместе со своими соратниками принял участие в установке первой таблички с названием Нью-Йорк.

Экс-президент также рассказал, что не все в Нью-Йорке были рады его приезду. Так, местный музей решил не впускать Порошенко, закрывшись прямо перед его приходом.

«Таким поступком Зеленский превращается в дремучего Януковича. Вам это не поможет. Мы все равно еще раз сюда заглянем. Не тратьте силы!» — написал политик по поводу инцидента.

Ранее в этот же день Порошенко посетил расположение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что он передал военнослужащим комплекс видеонаблюдения, а также привезенную его волонтерами черешню.