Ранее Верховная Рада проголосовала за переименование поселка городского типа Новгородское в Нью-Йорк. Населенный пункт был основан еще в 18 веке немцами-колонистами и свое предыдущее название получил лишь в 1951 году. На сегодняшний день в нем проживают 12 тысяч человек, а сам поселок расположен практически на линии соприкосновения.
Порошенко сообщил, что вместе со своими соратниками принял участие в установке первой таблички с названием Нью-Йорк.
Экс-президент также рассказал, что не все в Нью-Йорке были рады его приезду. Так, местный музей решил не впускать Порошенко, закрывшись прямо перед его приходом.
«Таким поступком Зеленский превращается в дремучего Януковича. Вам это не поможет. Мы все равно еще раз сюда заглянем. Не тратьте силы!» — написал политик по поводу инцидента.
Ранее в этот же день Порошенко посетил расположение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что он передал военнослужащим комплекс видеонаблюдения, а также привезенную его волонтерами черешню.