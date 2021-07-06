Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу в стране 7 фильмов и сериалов производства России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госкино 6 июля

В список попали российские ленты «Ищите маму» (2012), «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013), «Не родись красивой» (2005-2006), «Одноклассницы (Право на счастье)» (2007) и «Счастливого пути!» (2008) и украинские картины «Али-Баба и сорок разбойников» (2005) и «Офицерские жены» (2015).

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В частности, звездам из списка запрещается въезд на Украину, а украинцы не могут смотреть фильмы с их участием. В данном случае речь идет о певице и актрисе Юлии Глебовой (Беретта), певце Денисе Клявере, актерах Константине Кабанове и Романе Курцыне.

Ранее Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил показ в стране советского фильма «Они сражались за Родину», как «не отвечающего стандартам исторической правды».