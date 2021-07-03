«Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо», — цитирует представителя ведомства агентство «РБК-Украина».
Ранее сообщалось, что катер Черноморского флота направлен утром в субботу в район, где терпит бедствие украинское судно, экипаж которого запросил помощь. Капитан сообщил, что у них отказал двигатель, судно обесточено и находится в дрейфе.
В Росморречфлоте позднее рассказали, что к судну идет буксир с Украины.
Экипаж судна — четыре человека, порт приписки — Очаков.