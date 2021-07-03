Украинское рыболовецкое судно, подавшее сигнал бедствия в Черном море из-за отказа двигателя, буксируют в порт Очакова. Об этом 3 июля сообщил представитель управления морской охраны Государственной пограничной службы в Николаевской области.

«Отказал двигатель, все обесточено». Ракетный катер Черноморского флота отправились на помощь судну из Украины © flickr.com, Прес-центр Командування ВМС ЗС України

Ранее сообщалось, что катер Черноморского флота направлен утром в субботу в район, где терпит бедствие украинское судно, экипаж которого запросил помощь. Капитан сообщил, что у них отказал двигатель, судно обесточено и находится в дрейфе.

В Росморречфлоте позднее рассказали, что к судну идет буксир с Украины.

Экипаж судна — четыре человека, порт приписки — Очаков.