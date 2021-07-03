Американцы восприняли итоги саммита с Россией гораздо более критически, чем российские СМИ. Сразу после окончания саммита президент Джо Байден стал подвергаться атаке собственных СМИ, это объяснимо. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.

Американские СМИ настроены в массе своей достаточно антироссийски, и многие в Америке ожидали, что Байден поставит Путина на место, добьётся от него признания вины, покаяния и обещания больше так не делать, пояснил эксперт.

«У самого Байдена таких ожиданий не было, он слишком опытен для этого. Но в Вашингтоне ему придётся выдержать мощную волну критики по итогам саммита», — констатировал Злобин.

Вопрос для российской стороны может заключаться в том, в какой степени Байден её выдержит, а в какой степени ему придётся отказаться от тех и так почти эфемерных договорённостей с Путиным, и вернуться к жёсткой риторике и намеренной конфронтации, заключил собеседник издания.

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