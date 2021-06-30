Народная милиция ЛНР ранее зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском у линии соприкосновения украинских военнослужащих, переодетых в форму сотрудников оборонного ведомства республики.
Эксперт пояснил, что этого можно добиться либо путем связывания возможностей России, либо за счет втягивания в конфликт НАТО, либо посредством проведения диверсионно-террористических операций.
«Но главная задача — блицкриг. Разгром, вытеснение, уничтожение ополченцев Народной милиции с выходом на государственную границу Украины и России, захват территорий, массовая фильтрация, зачистка и установление полномасштабного контроля», — указал Коротченко.
Другое дело, что для России такой сценарий будет означать автоматическое проведение операции по принуждению Украины к миру, подчеркнул специалист.
Если Украина начнет операцию против ДНР/ЛНР, могут пострадать граждане РФ, которые проживают на территории непризнанных республик, это «красная линия», и очевидно, что Россия не может остаться безучастной к масштабному украинскому наступлению, заключил собеседник издания.
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