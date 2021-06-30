Главная задача украинский войск в случае наступления на Донбасс будет состоять в том, чтобы нейтрализовать возможности России. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко о том, как украинскую армию подтягивают к стандартам НАТО © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Эксперт пояснил, что этого можно добиться либо путем связывания возможностей России, либо за счет втягивания в конфликт НАТО, либо посредством проведения диверсионно-террористических операций.

«Но главная задача — блицкриг. Разгром, вытеснение, уничтожение ополченцев Народной милиции с выходом на государственную границу Украины и России, захват территорий, массовая фильтрация, зачистка и установление полномасштабного контроля», — указал Коротченко.

Другое дело, что для России такой сценарий будет означать автоматическое проведение операции по принуждению Украины к миру, подчеркнул специалист.

Если Украина начнет операцию против ДНР/ЛНР, могут пострадать граждане РФ, которые проживают на территории непризнанных республик, это «красная линия», и очевидно, что Россия не может остаться безучастной к масштабному украинскому наступлению, заключил собеседник издания.

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