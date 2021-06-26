По словам эксперта, противостояние реализации российского проекта не имело никакого экономического смысла для Польши, а было лишь попыткой угодить Вашингтону. Автор статьи отмечает, что такую стратегию ожидает фиаско.
Модзелевский добавил, что американские протесты и санкции оказались бесполезны и Вашингтон признал свое поражение. При этом Польша, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказалась в роли «оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов», резюмировал он.
Ранее стало известно, что США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за «Северного потока-2». Отмечается, что западные страны могут взять на себя обязательства укрепить украинскую инфраструктуру и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток-2» идет в обход Украины.