Член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский признал провал стратегии протеста против проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом профессор Варшавского университета написал на днях в своей статье для издания Myśl Polska

«Настоящее безумие»: немецкий депутат оценил идею Киева о компенсациях за «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Модзелевский добавил, что американские протесты и санкции оказались бесполезны и Вашингтон признал свое поражение. При этом Польша, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказалась в роли «оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов», резюмировал он.

Ранее стало известно, что США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за «Северного потока-2». Отмечается, что западные страны могут взять на себя обязательства укрепить украинскую инфраструктуру и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток-2» идет в обход Украины.