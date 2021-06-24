Для России одной из «красных линий» в отношениях с Западом является невмешательство стран Запада во внутренние дела самой России и невмешательство в дела союзников России на постсоветском пространстве, которые окружают Россию. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: США решили подкупить Путина, но он копает глубже © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден, комментируя встречу с Владимиром Путиным в Женеве, сообщил, что поделился с российским коллегой обеспокоенностью ситуации Белоруссии. По его словам, Путин не стал спорить с тем, что произошло, но подчеркнул, что есть разные взгляды на то, что нужно с этим делать.

Что касается Белоруссии, Путин мог сказать Байдену о том, что вмешательство во внутренние дела этих стран, тем более связанное с попытками изменить государственный строй (хороший или плохой), неприемлемо, подчеркнул эксперт.

«И понятное дело, что Путин понимал, что Байден не скажет — «мы не будем вмешиваться», он скажет — «у нас демократия, мы помогаем демократическому движению», и он не даст обещания не вмешиваться. Но надо думать, что конкретно по отношению к Белоруссии Путин сказал: если все это будет продолжаться конкретно в этой стране с такой активностью и такой интенсивностью в этом направлении, то мы вынуждены будем вместе с Минском заключить договор, соглашение о размещении на территории Белоруссии российской военной базы, что, кстати, отчасти решает проблему с этим подлетным временем ответным», — рассуждает Третьяков.

И президент Александр Лукашенко, и население республики должны понимать, что гарантированное обеспечение их безопасности Москва может обеспечить только в том случае, если это будет не Союзное государство, а фактически единое государство, и здесь уже все зависит от Лукашенко, заключил собеседник издания.

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