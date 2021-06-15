Представители лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука отреагировали на сообщение СМИ о новом романе музыканта. Об этом 15 июня написал «Бульвар Гордона»

В субботу, 12 июня, Вакарчук сообщил в соцсетях о том, что расстается со своей супругой Лялей Фонаревой, с которой прожил более 20 лет. Через некоторое время после этой публикации Telegram-канал «Культурная прачечная» написал, что причина — в новой любви музыканта, с которой его видели во Львове.

В команде артиста подчеркнули, что с Вакарчуком журналисты видели не его новую пассию, а Диану Фонареву — дочь Ляли от предыдущего брака. Девушка является декоратором и стилистом нового проекта музыканта «Оранжерея».

Правда, есть ли у Вакарчука новая возлюбленная или нет, представители музыканта умолчали.

ЧИТАЙТЕ ТКЖЕ: «ПЛОХИЕ ТАНЦОРЫ»: ЯЗЫКОВОЙ ОМБУДСМЕН РАЗОЗЛИЛСЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ УКРАИНСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.

Ляля Фонарева — стилист, училась в Лондонской школе «Toni & Guy», работала в столице Великобритании, а по возвращении на Украину стала имиджмейкером группы «Океан Эльзы» и других музыкантов.

До знакомства с Вакарчуком женщина была замужем за владельцем сети парикмахерских салонов Владимиром Тарасюком, в той семье родилась дочь Диана.