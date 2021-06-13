Украинская армия могла бы воевать на равных с Молдавией или Словакией, поскольку армии этих стран невелики. Они могли бы одержать первые приграничные победы, но из-за своей малочисленности они неспособны контролировать большую территорию Украины. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, как так получилось, что Украина вошла в число самых боеспособных стран мира © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что ВСУ также воюют на равных с силами ДНР/ЛНР, пока Донбасс не переходит в наступление, но в случае этого наступления Украина может не удержать фронт.

«А в случае с белорусской армией, которая тоже невелика и плохо сбалансирована, у Украины другая проблема. Ее могут просто начать встречать с цветами. Потому что на Украине так плохо, что большое количество людей думает, кому бы подарить цветы, чтобы взяли жить в другую страну. Поэтому некоторым армиям Украина даже сопротивляться не будет, включая российскую», — категоричен Ищенко.

Что касается Румынии или Польши, то для украинской армии это уже непобедимые противники, не говоря уже о России, поэтому говорить о боеспособности ВСУ можно говорить только в прошедшем времени, и то относительно, добавил политолог.

Украинская армия могла бы быть более-менее боеспособной, если бы она была сбалансирована и хорошо управляема, но 7 лет войны в Донбассе показали, что ничего этого нет и близко, резюмировал он.