Ранее аналитический ресурс Global Firepower провел исследование, в соответствии с которым армия Украины по общей мощи вошла в список сильнейших армий мира и из 138 участников заняла 27-е место. В первую пятерку сильнейших армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. Наиболее сильными армиями Европы являются Франция, Великобритания и Италия.
Эксперт отметил, что ВСУ также воюют на равных с силами ДНР/ЛНР, пока Донбасс не переходит в наступление, но в случае этого наступления Украина может не удержать фронт.
«А в случае с белорусской армией, которая тоже невелика и плохо сбалансирована, у Украины другая проблема. Ее могут просто начать встречать с цветами. Потому что на Украине так плохо, что большое количество людей думает, кому бы подарить цветы, чтобы взяли жить в другую страну. Поэтому некоторым армиям Украина даже сопротивляться не будет, включая российскую», — категоричен Ищенко.
Что касается Румынии или Польши, то для украинской армии это уже непобедимые противники, не говоря уже о России, поэтому говорить о боеспособности ВСУ можно говорить только в прошедшем времени, и то относительно, добавил политолог.
Украинская армия могла бы быть более-менее боеспособной, если бы она была сбалансирована и хорошо управляема, но 7 лет войны в Донбассе показали, что ничего этого нет и близко, резюмировал он.