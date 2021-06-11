Если США и их натовские партнеры решат пренебречь интересами России, мир окажется на грани нового Карибского кризиса. Об этом в комментарии Украина.ру сказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Путин провёл красные линии в отношениях с Украиной © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Он привел слова Владимира Путина, который подчеркнул, что для России принятие Украины в НАТО недопустимо и сравнил в интервью такую ситуацию с размещением ракет в Канаде или Мексике, которое угрожало бы США.

«Путин дал понять, что это не двусторонний вопрос отношений Украины и НАТО, это в том числе напрямую затрагивает интересы Российской Федерации, и на этот раз, в отличие от того, что было в 90-е годы, их придется учитывать», — сказал Корнилов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 14 июня. Накануне саммита власти Украины в переговорах с западными партнерами не раз поднимали тему предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.