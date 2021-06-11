По словам политолога, многие эксперты годами недооценивали угрозу вступления Украины в НАТО, что ведет к недооценке серьезной угрозы для системы обороны и безопасности Российской Федерации.
Он привел слова Владимира Путина, который подчеркнул, что для России принятие Украины в НАТО недопустимо и сравнил в интервью такую ситуацию с размещением ракет в Канаде или Мексике, которое угрожало бы США.
«Путин дал понять, что это не двусторонний вопрос отношений Украины и НАТО, это в том числе напрямую затрагивает интересы Российской Федерации, и на этот раз, в отличие от того, что было в 90-е годы, их придется учитывать», — сказал Корнилов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Саммит НАТО состоится в Брюсселе 14 июня. Накануне саммита власти Украины в переговорах с западными партнерами не раз поднимали тему предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.