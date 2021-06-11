Президентам России и Украины стоило бы обсудить много вопросов, которые интересуют большинство граждан этих стран, а не концентрироваться на озвученной ранее повестке, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов

Россия готова к налаживанию отношений с Украиной - Путин © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Политтехнолог привел слова Путина о том, что Украине с Россией есть что обсудить помимо Донбасса, как государствам-соседям.

«Повестка гораздо более широкая, чем просто экономическая или военная. У нас же фактически многие люди, которые живут на территории Украины или России, имеют родственников в соседнем государстве, и эти связи оборваны — многие не могут приехать даже просто на могилы своих родственников», — сказал Баширов.

Кроме того, миллионы людей волнуют темы про русский язык и коренные народы, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры. Киев считает нужным обсудить ситуацию в Донбассе. Стороны пока не договорились о месте и времени встречи.