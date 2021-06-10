«"Приватбанк" выпустил карточки, заряженные на квир (секс-меньшинства), свободную любовь и свободу. Устанавливайте радужный дизайн карты в приложении Приват24», — говорится в сообщении.
Также сообщество опубликовало изображения двух вариантов новых виртуальных карт — в цветах ЛГБТ-радуги с надписью «Равенство прав», а также карту белого цвета, на которой человек в толпе держит плакат «Мы все люди».
«Приватбанк» информацию никак не комментировал ни на своем сайте, ни на официальных аккаунтах в соцсетях. Однако в мобильном приложении услуга доступна. При этом «Инсайдер UA» сообщил в Telegram, что таким образом «Приватбанк» решил поддержать месяц защиты секс-меньшинств.
В рамках этой акции 2 июня президент США Джозеф Байден поменял свой фон в Twitter в честь «месяца гордости ЛГБТ».