Украинский государственный «Приватбанк» выпустил новые кредитные карты для ЛГБТ-клиентов, чтобы выступить в защиту секс-меньшинств. Об этом 9 июня сообщил KyivPride в Facebook

В Одессе радикалы забросали камнями офис ЛГБТ-сообщества — видео © CC0, Pixabay

Также сообщество опубликовало изображения двух вариантов новых виртуальных карт — в цветах ЛГБТ-радуги с надписью «Равенство прав», а также карту белого цвета, на которой человек в толпе держит плакат «Мы все люди».

«Приватбанк» информацию никак не комментировал ни на своем сайте, ни на официальных аккаунтах в соцсетях. Однако в мобильном приложении услуга доступна. При этом «Инсайдер UA» сообщил в Telegram, что таким образом «Приватбанк» решил поддержать месяц защиты секс-меньшинств.

В рамках этой акции 2 июня президент США Джозеф Байден поменял свой фон в Twitter в честь «месяца гордости ЛГБТ».