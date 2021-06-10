Украинский боксер Александр Усик выложил в Instagram фото, которое он сделал специально для соцсетей, присев на рельсы. На снимок отреагировали железнодорожники из «Укрзализницы», они попросили спортсмена не подвергать свою жизнь опасности и не подавать поклонникам плохой пример. Соответствующий пост появился на странице компании в Facebook 10 июня

«А-а-а…. Никогда такого не было — и снова случилось… "Укрзалізниця" в очередной раз должна беспокоиться о поведении кумиров многих украинцев. В этот раз знаменитый боксер Александр Усик, должно быть, забыл правила поведения на железнодорожных объектах. Александр, среди железнодорожников тоже много ваших болельщиков, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы инженеров!» — говорится в сообщении компании.

Железнодорожники еще раз настоятельно попросили спортсмена стать положительным примером для фанатов и пожелали удачи в предстоящем бое с британским тяжеловесом Энтони Джошуа.

«Пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы "Укрзалізниці"» — добавили в компании.

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Александр Усик — украинский боксер, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Абсолютный чемпион мира, на родине спортсмена называют непобежденным, но его будущий соперник Джошуа уверен, что непобедимых не бывает. Дата их боя пока не назначена, известно только что встреча планируется на сентябрь.