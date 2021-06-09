Рубен Сергеев, внук основателя Донецко-Криворожской республики (ДКР) Федора Сергеева, больше известного как товарищ Артем, скончался от коронавируса в российской столице, сообщил журналист Александр Чаленко на своей странице в Facebook 9 июня

«В Москве от ковида скончался Рубен Сергеев, внук Артема (Федора Сергеева), основателя Донецко-Криворожской республики. В 2012 году он вместе с Корниловым и мной ездил в Донецк и Луганск на презентацию книги Корнилова о ДКР», написал Чаленко.

Краткий курс истории ДКР. К годовщине со дня рождения товарища Артёма © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В 1919 году была включена в состав Украинской Советской Республики (УСР), позднее преобразованной в Украинскую Советскую Социалистическую Республику (УССР).

Наиболее подробное исследование ДКР можно найти в книге донецкого историка и публициста, обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова «Донецко-Криворожская Республика. Расстрелянная мечта».

Обзор книги на нашем сайте сделал автор Украина.ру Василий Стоякин.