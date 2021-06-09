«В Москве от ковида скончался Рубен Сергеев, внук Артема (Федора Сергеева), основателя Донецко-Криворожской республики. В 2012 году он вместе с Корниловым и мной ездил в Донецк и Луганск на презентацию книги Корнилова о ДКР», написал Чаленко.
Напомним, ДКР была провозглашена на территории Донецкого и Криворожского бассейнов в феврале 1918 года как автономия в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).
В 1919 году была включена в состав Украинской Советской Республики (УСР), позднее преобразованной в Украинскую Советскую Социалистическую Республику (УССР).
Наиболее подробное исследование ДКР можно найти в книге донецкого историка и публициста, обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова «Донецко-Криворожская Республика. Расстрелянная мечта».
Обзор книги на нашем сайте сделал автор Украина.ру Василий Стоякин.