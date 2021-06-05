Эксперт отметил, что страны несопоставимы по всем возможным параметрам, начиная от размеров экономики и заканчивая численностью населения, а значит, например, в союзном парламенте нет и не может быть равного количества депутатов от Белоруссии и России — иначе получается, что голос одного белоруса будет равен голосам 15 россиян.
«Можно создать какие-то компенсационные механизмы, которые позволят белорусской стороне ветировать ряд интеграционных вопросов, но нельзя искусственно натягивать равнозначность», — написал Мирзаян.
Во-вторых, по его мнению, в рамках интеграции Белоруссия обязана будет синхронизировать свою внешнюю политику с российской: никто не требует от Минска отправлять войска в Сирию, но Крым он должен признать, а не пытаться выторговать за это решение экономические преференции.
Наконец, Минск должен понять, что Белоруссия — важный партнер для России, но белорусские власти и экспертное сообщество не должны переоценивать собственную важность в российских геополитических раскладах, резюмировал политолог.