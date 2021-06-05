В рамках интеграции Россия и Белоруссия всегда будут равноправными участниками, но никогда не станут участниками равнозначными. Белорусская сторона должна понять это и принять. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

«Можно создать какие-то компенсационные механизмы, которые позволят белорусской стороне ветировать ряд интеграционных вопросов, но нельзя искусственно натягивать равнозначность», — написал Мирзаян.

Во-вторых, по его мнению, в рамках интеграции Белоруссия обязана будет синхронизировать свою внешнюю политику с российской: никто не требует от Минска отправлять войска в Сирию, но Крым он должен признать, а не пытаться выторговать за это решение экономические преференции.

Наконец, Минск должен понять, что Белоруссия — важный партнер для России, но белорусские власти и экспертное сообщество не должны переоценивать собственную важность в российских геополитических раскладах, резюмировал политолог.