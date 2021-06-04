Отмечается, что почки пересаживали пациентам с вымышленными именами. Донорами были якобы племянники богатых пациентов. Министерство здравоохранения страны полагает, что эти люди не были родственниками, как того требует законодательство Болгарии.
Схема была разработана для высокопоставленных чиновников, чтобы те сумели попасть в начало списка ожидания и получили трансплантацию печени.
«Министерство здравоохранения опасается, что это разоблачение получит сильный международный резонанс», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что за два года в этой клинике провели 14 пересадок, где донорами были граждане Украины и Молдавии.