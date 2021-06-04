Государственная клиника при бывшем правительстве Болгарии Бойко Борисова незаконно выполняла операции по пересадке органов состоятельным клиентам из Израиля, Японии и Омана от доноров с Украины и Молдавии. Об этом 4 июня заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передает Euractiv

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Схема была разработана для высокопоставленных чиновников, чтобы те сумели попасть в начало списка ожидания и получили трансплантацию печени.

«Министерство здравоохранения опасается, что это разоблачение получит сильный международный резонанс», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за два года в этой клинике провели 14 пересадок, где донорами были граждане Украины и Молдавии.