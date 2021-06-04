Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия законодательно и технологически готова к отключению от глобального интернета, но признаков того, что это может произойти, пока нет.
Эксперт отметил, что интернет дает тому, кто его контролирует, невиданные ранее возможности для контроля и управления обществом, а также для промывания мозгов, и американцы уже продемонстрировали свои возможности в рамках такого управления.
По его словам, именно использование YouТube для стимулирования протестных настроений в России позволило канализировать недовольство россиян и вывести их на самые масштабные за последние годы и самые насильственные со времен прихода Путина к власти акции протеста.
«И если США хотят сохранить свое влияние, то они должны защищать свое присутствие в России, а не добровольно выбрасывать его на помойку. Ведь в этом случае внутри сохранившегося российского сегмента интернета будут доминировать провластные ресурсы, и о попытках изменить режим в России во время нестабильного периода транзита власти (с 2021 по 2024 год) и "стереть дурное семя с лица земли" можно будет забыть», — написал Мирзаян.
Если же американцы отключат доступ в глобальную сеть отдельно взятой стране по очевидным политическим причинам, то этот шаг станет набатом для множества других стран, которые резко пойдут по пути того же Китая и займутся суверенизацией собственного интернет-пространства, добавил политолог.
Вряд ли американское руководство будет настолько неадекватно, что они запустят этот самоубийственный для своего глобального лидерства сценарий, а значит, интернет России никто обрубать не будет, резюмировал специалист.