У штаб-квартиры Евросоюза в Польше белорусские, украинские и польские активистки устроили «минуту крика» в поддержку политзаключенных в Белоруссии. Об этом 3 июня в своем Telegram-канале сообщила журналистка Юлия Витязева

Активистки также обратились с требованием к ряду крупных международных компаний.

«IKEA — перестаньте покупать белорусский лес, Michelin — прекратить поставки в БелАЗ, МТЗ, БМЗ, Филипп Моррис (PM) — расторгнуть контракты с Гродненской табачной фабрикой, Siemens — закончить все деловые отношения с государственными структурами и аффилированными компаниями, Nestlé — прекратить спонсировать пропаганду на национальном белорусском ТВ (список чуть более обширный и дополняется)», — говорится в сообщении.

Активистка FEMEN обнажилась и залезла на шар Зеленского © REUTERS, Valentyn Ogirenko Павел Латушко.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, его конкурентка Светлана Тихановская — 10%. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.