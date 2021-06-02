Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что ряду государств необходимо объединить усилия, чтобы не дать руководству Украины осуществить очередное притеснение народов на ее территории. Об этом 2 июня он заявил на заседании Совета Федерации, трансляция велась в YouTube

Пушков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о коренных народах. Согласно этому закону коренным народам будут предоставлены широкие права в сферах образования, культуры, экономики и языка. Остальные народы будут этого лишены. При этом коренным народом признается этническое сообщество, у которого за пределами Украины нет собственного государства. Пушков жестко ответил критикам закона о запрете отождествления СССР и нацистской Германии © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Это значит, что к коренным народам не будут относиться, естественно, русские, а также венгры, болгары, белорусы, армяне, молдаване, греки, евреи и все те, кто проживает на территории Украины и собственно украинцем не является. Во всяком случае в этническом отношении… Понятно, что этот законопроект направлен прежде всего против русских, но дискриминация будет распространяться и на другие народы», — заявил он.

Также Пушков отметил, что если рассматривать этот закон в совокупности с другими решениями власти и законами, можно говорить о том, что на Украине «осуществляется широкий культурный геноцид».

«То есть речь идет о том, чтобы провести насильственную культурно-этническую унификацию всех народов, населяющих Украину. По сути это ведет к отрицанию их национальной идентичности. Как мне представляется, Россия должна поставить этот вопрос на всех международных площадках, где рассматриваются такого рода проблемы, прежде всего в ОБСЕ, Совете Европы и ООН, указывая на то, что на Украине по сути исподволь осуществляется расовая доктрина», — заявил он.

Также, по его словам, России необходимо обратиться к руководству Венгрии, Израиля, Белоруссии, Польши, Армении, Греции и Молдавии, представители стран которых также будут ущемлены, как и население России, чтобы мобилизовать общие силы для недопущения введения закона в силу.