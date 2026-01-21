https://ukraina.ru/20260121/rossii-eto-vryad-li-podkhodit-danilov-pro-initsiativu-trampa-po-sozdaniyu-soveta-mira-1074572738.html

"России это вряд ли подходит": Данилов про инициативу Трампа по созданию "Совета мира"

Инициатива Трампа по созданию альтернативного "Совета мира" для Газы ставит перед Россией сложный выбор. Участие в подобных проектах способно серьезно осложнить позиции Москвы на международной арене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066603636_0:24:1179:687_1920x0_80_0_0_308846834eef6121cb4425e68730bb27.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в создаваемый Дональдом Трампом состав "Совета мира" по урегулированию ситуации в Секторе Газа.Комментируя предложение американского лидера, эксперт скептически оценил перспективы российского участия. "Не думаю, что Россия будет заинтересована в участии в таких форматах по двум причинам", — заявил Данилов.Он подчеркнул, что подобные инициативы изначально ставят партнеров в сложное положение. "Это поляна США – они приглашают и определяют правила игры. России это вряд ли подходит", — сказал Данилов. — "Наверняка найдем возможности, каким образом вежливо отклонить невежливые предложения".Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Также по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.

