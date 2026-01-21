"России это вряд ли подходит": Данилов про инициативу Трампа по созданию "Совета мира" - 21.01.2026 Украина.ру
"России это вряд ли подходит": Данилов про инициативу Трампа по созданию "Совета мира"
Инициатива Трампа по созданию альтернативного "Совета мира" для Газы ставит перед Россией сложный выбор. Участие в подобных проектах способно серьезно осложнить позиции Москвы на международной арене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в создаваемый Дональдом Трампом состав "Совета мира" по урегулированию ситуации в Секторе Газа.Комментируя предложение американского лидера, эксперт скептически оценил перспективы российского участия. "Не думаю, что Россия будет заинтересована в участии в таких форматах по двум причинам", — заявил Данилов.Он подчеркнул, что подобные инициативы изначально ставят партнеров в сложное положение. "Это поляна США – они приглашают и определяют правила игры. России это вряд ли подходит", — сказал Данилов. — "Наверняка найдем возможности, каким образом вежливо отклонить невежливые предложения".Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Также по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.
"России это вряд ли подходит": Данилов про инициативу Трампа по созданию "Совета мира"

Инициатива Трампа по созданию альтернативного "Совета мира" для Газы ставит перед Россией сложный выбор. Участие в подобных проектах способно серьезно осложнить позиции Москвы на международной арене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в создаваемый Дональдом Трампом состав "Совета мира" по урегулированию ситуации в Секторе Газа.
Комментируя предложение американского лидера, эксперт скептически оценил перспективы российского участия. "Не думаю, что Россия будет заинтересована в участии в таких форматах по двум причинам", — заявил Данилов.
"Во-первых, Россия всегда говорила, что существует легитимная и основная площадка в сфере международной безопасности – это ООН. И размывать этот формат вряд ли получится", — пояснил профессор МГИМО.
Он подчеркнул, что подобные инициативы изначально ставят партнеров в сложное положение. "Это поляна США – они приглашают и определяют правила игры. России это вряд ли подходит", — сказал Данилов. — "Наверняка найдем возможности, каким образом вежливо отклонить невежливые предложения".
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.
