Ищенко о новой реальности: Мы вернулись в XIX век с "концертом держав" и нужно быть готовым ко всему

Мировой порядок, где две сверхдержавы поддерживали баланс, окончательно рухнул. Сегодня мир столкнулся с эпохой непредсказуемости, когда каждый должен быть готов защищать свои интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о действиях США в Венесуэле, эксперт перешел к анализу фундаментальных изменений в мировой политике. Он заявил, что старая система биполярного мира ушла в прошлое."Сначала исчез мировой порядок, в котором СССР наводил порядок в своей сфере влияния, а США – в своей", — сказал Ростислав Ищенко.Сегодня, по словам аналитика, мир вернулся к модели многополярного противостояния. "И сегодня мы имеем дело с концертом великих держав, как это было в 19 веке", — констатировал политолог.В такой системе, подчеркнул он, главным аргументом становится сила. "Сила – это в любом случае не про справедливость. Кто сильнее, тот и прав", — заявил Ростислав Ищенко.Исходя из этой логики, эксперт объяснил и современную позицию России. "Мы предлагали Украине и Западу договориться. Они нас не послушали, и мы применили силу, потому что наши национальные интересы вынудили нас применить силу для их защиты", — сказал он.При этом аналитик напомнил о готовности Москвы идти до конца. "Более того, мы говорим, что в случае чего готовы применить ядерное оружие для защиты своих национальных интересов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Таже по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.

