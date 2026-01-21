Ищенко о новой реальности: Мы вернулись в XIX век с "концертом держав" и нужно быть готовым ко всему - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/ischenko-o-novoy-realnosti-my-vernulis-v-xix-vek-s-kontsertom-derzhav-i-nuzhno-byt-gotovym-ko-vsemu-1074558531.html
Ищенко о новой реальности: Мы вернулись в XIX век с "концертом держав" и нужно быть готовым ко всему
Ищенко о новой реальности: Мы вернулись в XIX век с "концертом держав" и нужно быть готовым ко всему - 21.01.2026 Украина.ру
Ищенко о новой реальности: Мы вернулись в XIX век с "концертом держав" и нужно быть готовым ко всему
Мировой порядок, где две сверхдержавы поддерживали баланс, окончательно рухнул. Сегодня мир столкнулся с эпохой непредсказуемости, когда каждый должен быть готов защищать свои интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-21T04:00
2026-01-21T04:00
новости
сша
венесуэла
ссср
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
национальная безопасность
национальные интересы
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg
Отвечая на вопрос о действиях США в Венесуэле, эксперт перешел к анализу фундаментальных изменений в мировой политике. Он заявил, что старая система биполярного мира ушла в прошлое."Сначала исчез мировой порядок, в котором СССР наводил порядок в своей сфере влияния, а США – в своей", — сказал Ростислав Ищенко.Сегодня, по словам аналитика, мир вернулся к модели многополярного противостояния. "И сегодня мы имеем дело с концертом великих держав, как это было в 19 веке", — констатировал политолог.В такой системе, подчеркнул он, главным аргументом становится сила. "Сила – это в любом случае не про справедливость. Кто сильнее, тот и прав", — заявил Ростислав Ищенко.Исходя из этой логики, эксперт объяснил и современную позицию России. "Мы предлагали Украине и Западу договориться. Они нас не послушали, и мы применили силу, потому что наши национальные интересы вынудили нас применить силу для их защиты", — сказал он.При этом аналитик напомнил о готовности Москвы идти до конца. "Более того, мы говорим, что в случае чего готовы применить ядерное оружие для защиты своих национальных интересов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Таже по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c22129f02448011fa7fdec44a5bdf28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, ссср, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, национальная безопасность, национальные интересы, война, геополитика, многополярный мир, эксперты, аналитики, аналитика, украина аналитика, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, США, Венесуэла, СССР, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, национальная безопасность, национальные интересы, война, геополитика, многополярный мир, эксперты, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Ищенко о новой реальности: Мы вернулись в XIX век с "концертом держав" и нужно быть готовым ко всему

04:00 21.01.2026
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Мировой порядок, где две сверхдержавы поддерживали баланс, окончательно рухнул. Сегодня мир столкнулся с эпохой непредсказуемости, когда каждый должен быть готов защищать свои интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о действиях США в Венесуэле, эксперт перешел к анализу фундаментальных изменений в мировой политике. Он заявил, что старая система биполярного мира ушла в прошлое.
"Сначала исчез мировой порядок, в котором СССР наводил порядок в своей сфере влияния, а США – в своей", — сказал Ростислав Ищенко.
Сегодня, по словам аналитика, мир вернулся к модели многополярного противостояния. "И сегодня мы имеем дело с концертом великих держав, как это было в 19 веке", — констатировал политолог.
В такой системе, подчеркнул он, главным аргументом становится сила. "Сила – это в любом случае не про справедливость. Кто сильнее, тот и прав", — заявил Ростислав Ищенко.
Исходя из этой логики, эксперт объяснил и современную позицию России. "Мы предлагали Украине и Западу договориться. Они нас не послушали, и мы применили силу, потому что наши национальные интересы вынудили нас применить силу для их защиты", — сказал он.
При этом аналитик напомнил о готовности Москвы идти до конца. "Более того, мы говорим, что в случае чего готовы применить ядерное оружие для защиты своих национальных интересов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.
Таже по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаСССРРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.рунациональная безопасностьнациональные интересывойнагеополитикамногополярный мирэкспертыаналитикиАналитикаУкраина аналитикадзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Ищенко о новой реальности: Мы вернулись в XIX век с "концертом держав" и нужно быть готовым ко всему
03:54Киев во мгле и бесноватые бандеровцы. Обзор 20 января "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:33Боровская группировка ВСУ на грани "котла" — итоговая сводка за 20 января
03:03В результате атаки украинских БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек
02:41НПЗ и жилые дома: атаки БПЛА на посёлки в Краснодарском крае
02:13Харьковское направление: ВС РФ продолжают наступление в районе Волчанска
01:44Силы ПВО уничтожили все цели в воздушном пространстве над Сочи — мэр
01:20Губернатор Орловской области рассказал о последствиях атак ВСУ на регион
01:06Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН. Другие заявления президента США
00:44Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:10Киев на грани гуманитарной катастрофы: город покинули 600 тысяч человек
00:05Силы ПВО за три часа сбили 53 украинских БПЛА над регионами России
23:45Огненный ужас в Краснодарской области: дрон ВСУ поразил жилой дом и спровоцировал пожар
23:35Дроны ВСУ опять приносят боль и смерть: Краснодар в огне, убит помощник главы Грайворонского округа
22:53Система ПВО отразила атаку над Белгородом
22:23Киевская Оболонь замерзает по неизвестной причине. Главные новости к этому часу
22:18Для чего США пытаются гулять по мировой арене: Ищенко о нарастающем бардаке
22:13Представители России и США назвали переговоры в Давосе позитивными
22:09Россия под ударом БПЛА, есть жертвы
21:35Представители России и США прибыли в Давос для обсуждения урегулирования на Украине
Лента новостейМолния