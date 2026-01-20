https://ukraina.ru/20260120/vynuzhdennoe-ukrainolyubie-imeni-trampa-kak-zelenskiy-ostalsya-odin-na-odin-s-vragami-i-timoshenko-1074567759.html

Вынужденное украинолюбие имени Трампа. Как Зеленский остался один на один с врагами и Тимошенко

В это трудно поверить, но крайне просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский вдруг резко застрадал украинофилией. Можно даже сказать, неожиданным украинолюбием, заставившим его мучиться вместе с народом не в Швейцарии, а дома.

Ну так ему, кажется, подсказали те, кто посоветовал не ехать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе и не сотрясать там воздух в качестве "королевы попрошаек", выпрашивая гарантии безопасности, системы ПРО и ПВО и немного денежек, чтобы детишкам на молочишко было. А посоветовали ему мотивировать отказ от поездки в Швейцарские Альпы якобы проснувшейся любовью к стране и состраданием ее народу. "…Для меня очень важно и для украинцев закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности – очень важные два документа. Я благодарен американо-украинским командам за то, что они работали вместе. Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы. Если документы будут готовы, то будет у нас встреча и будет поездка. Безусловно, я поеду, но пока у меня есть вызовы в Украине, и для меня очень важно сейчас координировать все службы", – как всегда путано попытался Зеленский объяснить свое вынужденное украиносидение.И не поехал, короче. Мощно объяснили? Конечно, да! Для советника Миши Подоляка, который по тупости своей горазд на такие объяснялки, сойдет и так: третий сорт – не брак. Или "пипл повоняет день-другой и схавает", как говаривал приснопамятный советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк (помните, после 2014 года был такой циничный и конченый полудурок на украинском олимпе из первого набора полоумных патриотов постпереворотного периода, который мог объяснить любую глупость властей любовью к Украине).Подмахнула с глубоким прогибом мнимому человеколюбию Зеленского по старой привычке и британская Financial Times, когда услужливо написала, что пока Зеленский останется в Киеве "для координации мер реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную ночной атакой России", которая еще приблизила столицу к средневековому состоянию.Однако мы-то знаем, что ОНО такое, этот Зеленский. А с подачи всевозможных инсайдеров, охотно предающих шефа, хорошо разбираемся и в причинах тех или иных его шагов. Зеленский не поехал в Швейцарию, потому что у него возникли дела и дома, и за пределами Украины. В общем, разберемся, чего стоит показное украинолюбие Зеленского, что за ним стоит и как с его помощью недофюрер неонацистов хочет обмануть и Украину, и ее западных спонсоров-хозяевВо-первых, в Давосе Зеленский рассчитывал, что будет обсужден, а то и парафирован некий документ о гарантиях безопасности Украины на случай подписания какого-то мирного соглашения. Гарантий не от Европы, которые стоят так же мало, как, собственно, уже и сама Европа, разрываемая внутренними страстями на тысячи кусочков. Что-то гарантировать Украине должны были бы США. А им это нужно, как зайцу стоп-сигнал. И переговоры украинской и американской делегаций в Майями состоялись в минувшие выходные. Со стороны Киева были руководитель Офиса главы киевского режима (ОПУ) Кирилл Буданов*, а также секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Рустем Умеров и глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.Американцев представляли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера, бизнесменом Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл."У нас важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения", ― написал Буданов* в Telegram-канале. Но по оконцовке терок стало известно, что они ни о чем не договорились.Во-вторых, газета Politico накануне швейцарского сходняка сообщила, что не назначил встречу с Зеленским в Давосе и президент США Дональд Трамп "Встреча между Трампом и Зеленским должна была стать геополитическим центром нынешней конференции. Однако на данный момент она все ещё не была назначена", – написало издание. Другие СМИ тоже написали: тема Гренландии отодвинула вопрос Украины на второй план.Ну а Трамп, несмотря на всю любовь к пиару, – все же не только человек дела, но и человек эмоций. И когда дела нет, то зачем ему встречаться с попрошайкой, который ему глубоко антипатичен и вызывает острые приступ брезгливости? К тому же, Трампу, конечно же, доложили, какими упертыми и тупыми долдонами оказались переговорщики в Майами.И Зеленский пролетел…В-третьих, Зеленского круто поджимают дела дома. Политические. Ему так или иначе там угрожают выборы, на которых он однозначно проиграет даже ершику от туалета, если выборы будут честными. Причем конкуренты у него обозначились вполне серьезный и с разных сторон.И он решил одним ударом покончить с основными из них, запугав репрессиями и расправами по линии уголовки. Конкретнее – обвинениями в коррупции, которая якобы процветает в Верховной Раде (а это чистая правда!) и наказанием за нее.Были выдвинуты обвинения в подкупе депутатов сразу двум ключевым фигурам – лидерам фракций Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) и партии "Слуга народа" – самой этой Тимошенко и Давиду Арахамия. Они. Повторяю. Якобы подкупали депутатов, чтобы те голосововали не по совести (которой у них наверняка и так нет), а за мзду невеликую, выданную из мошны партийных боссов. И делалось это якобы сразу в стенах парламентаЗеленский действительно получил удивительную возможность одни ударом сразу накрыть и дискредитировать сразу трех зайцев:– Тимошенко, которая резко усилила резкую же критику режима неонацистов и представляет собой одного из старейших (во многих отношениях) и опытнейших политиков. Тимошенко имеет свою партию, структуры на местах и ядерный электорат. Вот в ее лице и предупредили всех остальных: на рыпайтесь;– Арахамия, который давно играет свою игру и сидит на измене относительно Зеленского. То есть готов предать его в любой момент и даже взобраться в его кресло, если предоставится такая возможность. А она может предоставиться, если в парламенте произойдет смена спикера и им станет Арахамия. Тогда в случае отставки Зеленского или исчезновения его где-то в тумане, именно спикер Арахамия станет и. о. президента, спикеро-президентом. Как в 2014-м на этом месте засветился "Кровавый Пастор" Александр Турчинов, первым заливший кровью землю Донбасса;– целиком всю Верховную Раду, репутация которой однозначно будет в который раз подмочена и опущена ниже городской канализации. Как органа, который является главной площадкой и рассадником коррупции и толковищем записных и патентованных мздоимцев, место которых на цугундере, а не в президентском кресле. Это сигнал западника и Западу: дескать, нельзя верить украинскому парламенту, вы же видите, кто там сидит.Если Арахамия получил задачу и вынуждено поехал любить Украину в Майями (все же он типа свой, плюс за него топят американцы), то Зеленский решил окончательно отыграться на Тимошенко и упрятать ее за решетку. Хотя бы символично.Суд в Киеве 19 января сего года назначил залог для Тимошенко в размере 33,28 млн гривен и параллельно наложил арест на все ее имущество и счета семьи. И сразу стало все понятно не только Тимошенко, которая заявила в суде: арест счетов и имущества при одновременно объявлении суммы залога делает его внесение невозможным. И фактически предопределяет изменение меры пресечения уже к концу недели: с домашнего ареста на содержание под стражей в тюряге или СИЗО. Потому что такой суммы "живых" денег у Тимошенко, по ее словам, нет.Так-то денег у нее, как у дурака фантиков – "деффачка" она не бедная. Но если арестовать все нычки, то и надеяться ей придется только на соратников. Что скинутся и помогут. А соратники могут и побояться скидываться на "Юля-фри". Потому что все доброхоты сразу станут известны СБУ, и от мстительного и загнанного в угол Зеленского может прилететь и им.И Зеленский остался в Киеве проводить этот нехитрый план под своим непосредственным руководством. Он-то хорошо знает, как ненадежны, как продажны и вшивы по политической сути своей все его соратники и якобы партнеры – он сам такой!Вот и все человеколюбие и украинофилия Зеленского – он хочет сохраниться у власти и драть дальше несчастную страну и сограждан……Зеленский, правда, в свои действия как водится, подпустил немного популистского патриотизмика: мол, за родину воробья в поле загоняю и позориться не буду – возьму да и не войду в так называемый "совет мира", который сейчас для руководства планетов собирает все тот же Трамп и уже пригласил туда президента России Владимира Путина. И может пригласить лидера Белорусии Александра Лукашенко.Вот с ними Зеленский заочно и бодается: "Сложно представить участие Украины в любом формате, где одновременно присутствуют Москва и Минск".Ага, конечно, сложно. Почти так же, как не ехать в Давос, когда там тебя не ждут, или не входить в совет мира, куда тебя никто не приглашал…Еще о роли Юлии Тимошенко в украинской политике читайте в статье Владимира Скачко Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине *физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов

