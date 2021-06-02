Бывший советник главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль стала советником министра энергетики Германа Галущенко. Об этом 2 июня сообщает Минэнерго по итогам встречи Галущенко с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон

«Это целая ОПГ»: украинской команде по игре в Counter-Strike грозит уголовка © Скриншот с игры Counter-Strike

«"Северный поток – 2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта», — сказала она.

Также Галущенко отметил готовность Украины выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021 год.

Ранее Зеркаль была советником Андрея Коболева, которого Кабинет министров Украины уволил с должности главы «Нафтогаза». Он возглавлял ведомство на протяжении семи лет. На его место назначили и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.