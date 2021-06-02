Отмечается, что Зеркаль приняла участие во встрече в качестве советника Галущенко. Министр и еврокомиссар обсудили выполнение плана реализации меморандума о взаимопонимании относительно стратегического партнерства между Украиной и ЕС. Также стороны обсудили «Северный поток – 2».
«"Северный поток – 2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта», — сказала она.
Также Галущенко отметил готовность Украины выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021 год.
Ранее Зеркаль была советником Андрея Коболева, которого Кабинет министров Украины уволил с должности главы «Нафтогаза». Он возглавлял ведомство на протяжении семи лет. На его место назначили и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.