Проблема состоит не в том, может или не может Николай Азаров вернуться на Украину, а в том, чего конкретно хочет украинское общество, планирует ли оно влиять на политику, или их все устраивает. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Азаров об экономике Украины: Люди не понимают, что до катастрофы остаётся год-два © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, впоследствии ему пришлось уехать в Россию.

Эксперт в этой связи отметил, что несмотря на целый ряд карантинных ограничений, введенных украинскими властями, многие рестораны и ночные клубы продолжали работать, и это свидетельствовало об отрыве украинских граждан от своего государства.

«Если с этой точки зрения исходить, то ничего страшного не происходит, и возвращение Азарова прошло бы вообще незамеченным. Самое паскудное, что это напоминает ситуацию 1918-1919 годов, когда неважно, какая в Киеве или Одессе власть, потому что населению на это наплевать», — указал Гаспарян.

Публицист также отметил, что если бы Азаров вернулся на Украину, провластные журналисты стали бы формировать ему антирейтинг, но этот приезд может спровоцировать возвращение на Украину многих других политиков времен Виктора Януковича, которых было бы трудно обвинить в «работе на Кремль», что может подорвать авторитет действующей власти.