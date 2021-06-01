Законопроект, направленный на увековечивание Победы советского народа в Великой Отечественной войне, необходим для защиты державы-победительницы. Об этом 1 июня заявил председатель Комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Об этом Пушков сказал на заседании временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии».

Пушков подчеркнул, что закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» достаточно резонансный и уже вызвал ответную реакцию — «как очень позитивную, так и очень негативную». В ответ на негативную критику сенатор подчеркнул, что законопроект соответствует статье 67 Конституции о необходимости защиты исторической правды.

«Этот закон направлен на подтверждение и защиту статуса нашей страны как державы — победительницы во Второй мировой войне… Дело в том, что приравнивание нацистской Германии и Советского Союза и их действия в ходе Второй мировой войны — это подкоп под статус державы-победительницы… Мы этим законопроектом подтверждаем неоспоримость разного характера действий и разных целей действий советской и германской сторон во Второй мировой войне», — заявил Пушков на заседании Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ: «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии».

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В ноябре прошлого года глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила внести в закон норму, которая запрещает публичное отождествление целей, решений и действий СССР и руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» в период Второй мировой войны.

Под публичностью в законопроекте подразумевается упоминание подобной точки зрения в ходе выступлений на публике, в различных произведениях, в СМИ, а также в интернете. Госдума приняла закон в первом чтении 25 мая.