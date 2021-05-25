«У меня премьера песни о современной женщине, которой знакома свобода и гордость, и никто не смеет унизить ее нелюбовью или пренебрежением. Именно об этой любви к себе, я провозглашаю в своей песне», — написала юбилярша.
«С днем рождения конечно. Всех благ. Но песенка мне не понравилась», «Какая чушь, Кристина», «Песня странная», «Песня — "шопопало". Мелодия норм, но слова…», «Эта песня в духе Киркорова последнего его ненормального психического состояния!», «Какой ужас. Самолюбование и примитив», — оценили новый трек зрители.
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Певица Кристина Орбакайте родилась в семье популярной певицы Аллы Пугачевой и артиста эстрадно-циркового жанра с литовскими корнями Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Родители развелись, когда Кристине было два года, и большую часть детства девочка жила то у одних бабушки с дедушкой, то у других.
Впервые спела на сцене Орбакайте в возрасте семи лет, песню «Солнышко смеется» в ее исполнении в 1978 году показали в передаче «веселые нотки». Первую роль в кино будущая звезда сыграла в 11 лет в фильме Ролана Быкова «Чучело».