Юморист, ведущий и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал фанатам семейный сад, где похвастался гордостью своей коллекции — рододендронами. Видео флористической тематики артист выложил в Instagram 24 мая

Летела на сладкое: украинец обнаружил в банке с кофе упитанное насекомое © Telegram-канал "Черный список"/скриншот с видео

«Пока цветут — грех не запостить», — написал Галкин.

Большинство фолловеров похвалили ведущего за его увлечение и стали делиться своим опытом выращивания рододендронов, но отдельные пользователи запереживали, не навредит ли Галкин себе и Пугачевой.

«А вы знаете, что все части растения ядовиты! Конечно, они красивы, но будьте осторожны!» — предостерегла знаменитость одна из его подписчиц.

«Поздно, только что полкуста съел», — не растерявшись ответил Галкин.

Брутальным подписчикам Галкина цветочный контент не понравился, что Галкину тут же поставили в упрек, но и на это комик нашел что ответить.

«Макс, давай более мужественный контент, че за ерунда, какие цветы?» — написал один из пользователей (орфография автора сохранена).

«Понял, прости, бро, ща исправлюсь — пойду покрышки сниму», — ответил артист (орфография автора сохранена).

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Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.

К 6-этажному дому в три тысячи квадратных метров прилагается территория, где звездные супруги разбили сад.