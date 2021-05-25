Галкин продемонстрировал подписчикам рододендроны белого, сиреневого, красного, фиолетового и розового цветов.
«Пока цветут — грех не запостить», — написал Галкин.
Большинство фолловеров похвалили ведущего за его увлечение и стали делиться своим опытом выращивания рододендронов, но отдельные пользователи запереживали, не навредит ли Галкин себе и Пугачевой.
«А вы знаете, что все части растения ядовиты! Конечно, они красивы, но будьте осторожны!» — предостерегла знаменитость одна из его подписчиц.
«Поздно, только что полкуста съел», — не растерявшись ответил Галкин.
Брутальным подписчикам Галкина цветочный контент не понравился, что Галкину тут же поставили в упрек, но и на это комик нашел что ответить.
«Макс, давай более мужественный контент, че за ерунда, какие цветы?» — написал один из пользователей (орфография автора сохранена).
«Понял, прости, бро, ща исправлюсь — пойду покрышки сниму», — ответил артист (орфография автора сохранена).
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Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.
К 6-этажному дому в три тысячи квадратных метров прилагается территория, где звездные супруги разбили сад.