Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о том, что отказ американского лидера Джо Байдена от санкций в адрес России будет личным поражением коллеги из США, сам себе вредит, сказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Зеленский не понимает, что в мире у великих держав есть и другие интересы, кроме Украины, и Западу уже надоело постоянно мусолить украинскую тему, заявил политолог.

«Такими заявлениями Зеленский себя компрометирует, он себе вредит. Видимо, он не понимает, что такое большая политика», — сказал Рар.

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Зеленский быстрее своих предшественников теряет доверие украинцев - Жарихин © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что считает необходимой встречу лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

При этом Зеленский назвал среди рисков возможное снятие американских санкций относительно «Северного потока-2». По его мнению, это будет «личный проигрыш Байдена», проигрыш США и серьёзная геополитическая победа России, новое перераспределение сил и влияния.

Зеленский предположил, что на такой шаг США могут пойти только в том случае, если они разменивают это на что-то серьёзное.