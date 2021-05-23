Зеленский не понимает, что в мире у великих держав есть и другие интересы, кроме Украины, и Западу уже надоело постоянно мусолить украинскую тему, заявил политолог.
«Такими заявлениями Зеленский себя компрометирует, он себе вредит. Видимо, он не понимает, что такое большая политика», — сказал Рар.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что считает необходимой встречу лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
При этом Зеленский назвал среди рисков возможное снятие американских санкций относительно «Северного потока-2». По его мнению, это будет «личный проигрыш Байдена», проигрыш США и серьёзная геополитическая победа России, новое перераспределение сил и влияния.
Зеленский предположил, что на такой шаг США могут пойти только в том случае, если они разменивают это на что-то серьёзное.