Главной задачей Киева сейчас является вынести решение своих внутригосударственных проблем на международный формат, рассказал в интервью Украина.ру политолог Александр Асафов

Украинским властям нужен вынос обсуждения куда-то еще, чтобы снять с себя ответственность за невыполнение. После этого они будут говорить о невозможности исполнения и необходимости пересмотра, полагает политолог.

«Задача Киева — вынести решение своих собственных проблем на любой международный формат: формат советников "нормандского формата", формат непосредственно самого "нормандского формата"», — сказал Асафов.

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Украина как альтернатива реальности © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов на Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.