Когда Владимир Зеленский через СНБО закрыл оппозиционные телеканалы, буквально через три недели провели два больших социологических исследования, которые показали, что около 50% респондентов положительно отнеслись к этому решению. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: В Украине, если ты патриот, но убийца, тебя не посадят в тюрьму © Facebook, Василь Вакаров Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Эксперт отметил, что ещё через некоторое время было проведено исследование президентского рейтинга, и рейтинг Владимира Зеленского вырос с 23 до 28%.

«Поскольку мне, да и всем остальным, понятно, что рейтинг этот не вырос по причине положительных изменений в экономике, то совершенно очевидно, что рейтинг вырос именно из-за решения закрытия телевизионных каналов. Именно эти исследования показали, что в основном рейтинг Зеленского вырос за счёт прозападного электората — антироссийского. Я отмониторил всех ключевых говорящих голов и ЛОМов Порошенко и Тимошенко, патриотических так называемых. Все они высказались просто как один и очень дружно, что поддержали решение Генеральной прокуратуры об обвинениях Медведчуку», — пояснил Вакаров.

Также, по его словам, буквально в течение часа решение о домашнем аресте Медведчука было поддержано Госдепом США.

Эти три факта являются доказательством того, что перед Владимиром Зеленским открылась возможность второго срока, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.