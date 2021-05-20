Украина подписала Минские соглашения, следовательно, должна их либо выполнить, либо вовсе выйти из процесса урегулирования конфликта. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: Либо Украина платит по "минским счетам", либо у нее конфискуют имущество © Facebook, Філософ Вишинський Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, невозможно.

Либо Украина платит по «минским счетам», либо у неё конфискуют имущество — в данном случае части Донецкой и Луганской областей, категоричен эксперт.

По его мнению, недавние манёвры российских войск у украинской границы были «вежливым» напоминанием, что слишком долго ждать в Москве не намерены, поэтому Зеленскому придётся принимать трудные решения: готовиться либо к разгромной войне, либо к унизительному миру.

«2022 год, после запуска "Северного потока – 2" и выборов в Госдуму, может стать крайней точкой в этом конфликте. На что отважится украинский президент, пока что непонятно, но показательно, что Зеленский публично изъявил желание встретиться с Путиным», — указал Вышинский.

Собеседник издания добавил, что при прагматичной постановке вопроса «модернизация» Минских соглашений может предполагать некие асимметричные уступки со стороны Украины — в первую очередь по вопросу Крыма.

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