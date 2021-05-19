В украинском Днепре фельдшеры пытались похитить одинокого 61-летнего пенсионера по заказу черных риелтеров. Об этом рассказывается в опубликованном на днях сюжете телеканала ICTV

СБУ объяснила, для чего черные риэлторы пытали пенсионеров в Бердянске © пресс-служба СБУ

«Крики обессиленного пенсионера услышал сосед. Он патрульный, поэтому не поверил в медицинский маскарад и заявления незнакомцев, что они психиатрическая бригада. Те начали рассказывать, что приехали на вызов, мол, у соседа расстройство, он открывал газ, а еще у него "синдром Плюшкина". Тогда сосед предложил вызвать полицию, ведь знал, что у пенсионера этих качеств нет», — говорится в сюжете.

Отмечается, что потерпевший — одинокий пенсионер с оформленной инвалидностью. Ни детей, ни близких родственников у него нет, как нет и нотариально заверенных завещаний при наличии трехкомнатной квартиры.

Разоблачить фельдшеров удалось благодаря камерам видеонаблюдения — оказалось, что это настоящие работники медицинской помощи. По версии следствия, они согласились на заказ похитить пенсионера. Теперь ищут организатора этого преступления.