Мэр Киева Виталий Кличко выразил уверенность, что заказчиком обысков в его доме является Офис президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, оказывает на него давление как на политика. Об этом 18 мая столичный градоначальник заявил на брифинге возле своего дома. Трансляцию вели украинские телеканалы

«В чем сила, брат? Сила в правде», — этими словами главного героя российского фильма «Брат-2» начал свое выступление Кличко. В СБУ рассказали, зачем обыскивают дом Кличко © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«В седьмой квартире, где сейчас проводят следственные действия, живут пожилые люди, ранее они работали в театре. Когда я спросил силовиков, что здесь происходит, они мне сказали, что данную квартиру сдают в аренду, а арендатор — преступник», — заявил мэр.

Утром украинские СМИ сообщили, что правоохранители в экипировке пришли с обысками в дом мэра Виталия Кличко. Позже выяснилось, что обыск ведется на два этажа ниже. Однако Кличко заявил, что его камера видеонаблюдения зафиксировала силовиков возле его двери. Поэтому мэр выразил сомнение, что силовики пришли в дом исключительно по другим делам.

Ранее Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.