Для того чтобы предъявить свои претензии, Россия должна показать силу, но пока что президент РФ Владимир Путин только говорит о своей силе и предупреждает противоположную сторону. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев

Эксперт пояснил, что Украина и Запад ему не верят, поскольку Россия остается в неформальном статусе страны, проигравшей в холодной войне.

По его мнению, Россия должна показать свою силу, иначе ни Запад, ни Украина не будут обсуждать с ней статус-кво с перспективой изменений в соответствии с российскими национальными интересами.

«Кроме того, глава Ми-6 Ричард Мур давал интервью, в котором среди прочего сказал, что Россия — слабеющая страна экономически и демографически. Поэтому, раз идут такие заявления, понятно, что мы ребята молодые, президент у нас еще моложе, поэтому он готов ждать и два, и три срока и побеждать Россию в каждой следующей избирательной кампании», — указал Рудяков.

Политолог добавил, что Россия должна проявить свою «мягкую силу» в плане гуманитарной сферы, финансов и торгово-экономической отрасли.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.