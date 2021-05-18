Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. Позднее Зеленский сказал, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Эксперт пояснил, что Украина и Запад ему не верят, поскольку Россия остается в неформальном статусе страны, проигравшей в холодной войне.
По его мнению, Россия должна показать свою силу, иначе ни Запад, ни Украина не будут обсуждать с ней статус-кво с перспективой изменений в соответствии с российскими национальными интересами.
«Кроме того, глава Ми-6 Ричард Мур давал интервью, в котором среди прочего сказал, что Россия — слабеющая страна экономически и демографически. Поэтому, раз идут такие заявления, понятно, что мы ребята молодые, президент у нас еще моложе, поэтому он готов ждать и два, и три срока и побеждать Россию в каждой следующей избирательной кампании», — указал Рудяков.
Политолог добавил, что Россия должна проявить свою «мягкую силу» в плане гуманитарной сферы, финансов и торгово-экономической отрасли.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.