Минздрав Украины рассчитывает начать процесс вакцинации учителей и преподавателей не ранее 24 мая, так как пока что в стране нет специального растворителя для вакцины. Об этом 15 мая сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина»

Учитель с COVID-19 ведет уроки во львовской школе © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

«Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут развозить по регионам и вакцинировать», — рассказал Ляшко.

Чиновник утверждает, что, по данным на 15 мая, от COVID-19 привито уже более 60 тысяч педагогов: это люди из старших возрастных категорий и участники ВНО (аналог российского ЕГЭ).

Ранее Ляшко заявил, что у Украины пока нет 500 тысяч доз вакцин против COVID-19, чтобы вакцинировать всех украинцев, вставших в очередь на прививку через приложение «Дія». На сегодняшний день две дозы вакцины получили 17 тысяч украинцев.