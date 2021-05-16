По его словам, на следующей неделе в рамках инициативы COVAX на Украину должно поступить 473 850 доз вакцины Pfizer. Однако партия прибудет не единой поставкой, а в течение трех-четырех дней.
«Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут развозить по регионам и вакцинировать», — рассказал Ляшко.
Чиновник утверждает, что, по данным на 15 мая, от COVID-19 привито уже более 60 тысяч педагогов: это люди из старших возрастных категорий и участники ВНО (аналог российского ЕГЭ).
Ранее Ляшко заявил, что у Украины пока нет 500 тысяч доз вакцин против COVID-19, чтобы вакцинировать всех украинцев, вставших в очередь на прививку через приложение «Дія». На сегодняшний день две дозы вакцины получили 17 тысяч украинцев.