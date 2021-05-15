Лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука арестовали на Украине исключительно по политическим причинам, что является поводом для ввода РФ антиукраинских санкций, рассказал в интервью Украина.ру член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Несмотря на то что Медведчук является непростым человеком, в отличие от экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, он не запятнал себя кровью и точно не достоин предписываемой ему участи, полагает политолог.

«Если сейчас есть необходимость в санкциях против Украины (а я считаю, что есть), то давайте их объявим под предлогом преследования Медведчука. Повод шикарный», — сказал Безпалько.

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Медведчук подтвердил в суде, что выступает против курса украинской власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.