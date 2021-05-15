Возможно, расчет как раз и был на то, чтобы президент России Владимир Путин отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы потом заявить, что Украина якобы была готова заключить мирные соглашения и много чего еще, а РФ отказалась, полагает эксперт.
«Им главное организовать встречу, чтобы на повестке дня был Донбасс, объявить Россию стороной конфликта или найти повод, чтобы Россия отказалась. Поэтому они затеяли это с Медведчуком», — сказал Жарихин.
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Ранее, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии «Оппозиционная платформа-За жизнь». Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.
В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.
В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.