Украина организовала преследование лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, чтобы спровоцировать отказ России от встречи двух лидеров государств и обвинить в этом РФ, сказал в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Возможно, расчет как раз и был на то, чтобы президент России Владимир Путин отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы потом заявить, что Украина якобы была готова заключить мирные соглашения и много чего еще, а РФ отказалась, полагает эксперт.

«Им главное организовать встречу, чтобы на повестке дня был Донбасс, объявить Россию стороной конфликта или найти повод, чтобы Россия отказалась. Поэтому они затеяли это с Медведчуком», — сказал Жарихин.

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«Минус Медведчук»: Зеленский прокомментировал суд над главой ОПЗЖ © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.