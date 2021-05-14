Кличко также подчеркнул, что День Европы является особым праздником для Киева, поскольку миллионы украинцев якобы отстояли свое стремление двигаться по европейскому пути.
«В субботу украинская столица будет отмечать День Европы… Начнется праздник в 8:00, когда на Пейзажной аллее дадут старт первым в Европе экосоревнованиям ScootKyiv… Надеемся, нынешняя концепция празднования Дня Европы в Украине будет интересной и познавательной для киевлян и гостей столицы», — рассказал Кличко.
По словам мэра, в заезде примут участие киевляне, гости города, а также представители посольств, столичной и центральной власти.
Ранее Кличко заявил о массовом создании в Киеве велодорожек, однако вместо них на тротуарах в большинстве мест, в основном в центре столицы, просто появились соответствующие знаки.
В 2020 году депутат Рады Александр Дубинский заявил, что строительство велосипедных дорожек в Киеве — фикция для «распила» бюджетных средств.