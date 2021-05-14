Мэр Киева Виталий Кличко организовал заезд на скутерах в рамках празднования Дня Европы на Украине, в котором примут участие сотрудники посольств, а также представители центральной и местной власти. Об этом 14 мая он рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook

Обыски у команды Виталия Кличко: политические репрессии или борьба между коррупционерами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В субботу украинская столица будет отмечать День Европы… Начнется праздник в 8:00, когда на Пейзажной аллее дадут старт первым в Европе экосоревнованиям ScootKyiv… Надеемся, нынешняя концепция празднования Дня Европы в Украине будет интересной и познавательной для киевлян и гостей столицы», — рассказал Кличко.

По словам мэра, в заезде примут участие киевляне, гости города, а также представители посольств, столичной и центральной власти.

Ранее Кличко заявил о массовом создании в Киеве велодорожек, однако вместо них на тротуарах в большинстве мест, в основном в центре столицы, просто появились соответствующие знаки.

В 2020 году депутат Рады Александр Дубинский заявил, что строительство велосипедных дорожек в Киеве — фикция для «распила» бюджетных средств.